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ФСБ и СК пресекли попытку подкупа топ-менеджера Российского фонда информационных технологий

Игнат Далакян
10:48 03.08.2022
Согласно сообщению ФСБ РФ, один мужчина был задержан в Москве, а другой - в Сочи.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации на раннем этапе пресечена попытка коммерческого подкупа топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Как сообщает ФСБ РФ, в ходе проверки оперативной информации установлено, что двое граждан Российской Федерации сообщили топ-менеджеру РФРИТ о готовности передать ему денежное вознаграждение в размере одного процента от суммы грантов за организацию рассмотрения вне очереди заявок двух коммерческих организаций на предоставление грантовой поддержки в размере более 700 миллионов рублей.

Согласно сообщению ФСБ России, мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Дальнейшие встречи и переговоры проводились под контролем сотрудников спецслужбы. При передаче денежных средств в размере 600 тысяч рублей за ускоренное прохождение первого этапа отбора, как сообщает ведомство, один мужчина был задержан в Москве, а второй - в Сочи.

«Следственным подразделением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп"», - говорится в сообщении ведомства.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, они дают признательные показания.

Ранее Федеральная служба безопасности России заявила, что украинских диверсантов для теракта в Липецке готовили иностранные структуры. Согласно сообщению, они тренировались в учебном центре Вооруженных сил Украины.

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