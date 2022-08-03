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Эволюция в диагностике: в Москве создали первый в России медицинский ИИ

Алексей Курильченко
Наталья Панталёва
10:18 03.08.2022
Технология уже помогает врачам не только быстрее изучать анализы, но и иногда замечает то, что многие пропускали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Умные машины помогают рентгенологам ставить диагнозы. Теперь врачи городских поликлиник отправляют результаты исследований специалистам, которые работают с искусственным интеллектом, чтобы оперативно поставить точный диагноз.   

«Благодаря тому, что снимки описываются очень быстро, мы увеличиваем количество пациентов, соответственно, мы ускоряем работу. Мы можем провести квалифицированные исследования в большем количестве, чем было раньше», - рассказал заведующий диагностическим отделением городской поликлиники №175 Александр Чигунадзе.

В центре диагностики и телемедицины всего за несколько минут диагностируют 11 патологий у человека. Быстрое выявление болезни стало возможным благодаря ИИ. Такая технология экономит время и силы. Снимки, которые врачи присылают из разных, в том числе непрофильных клиник, загружают в систему. Она за шесть минут обрабатывает данные и выдает готовый результат. С детальной точностью проводится фиксация очагов поражения легких, что в условиях повышенной коронавирусной опасности особенно актуально.

«Да, ИИ действительно помогает. Вот у пациентки воспаление легких. Мы видим мелкую структуру, и ИИ нам ее подсветил. При большом объеме пациентов это не позволяет доктору замылить глаз и, соответственно, улучшает качество диагностики из-за того, что обнаруживаются мелкие структуры изменения в легких», - рассказал врач-рентгенолог Андрей Панкратов.

Обработано уже больше шести миллионов исследований. Рентгенологи здесь работают круглосуточно. Болезни определяют в режиме реального времени. В том числе выявляют коронавирус.

«Как пример, мы видим с вами большое количество патологий, которые может дать нам сервис, дать информацию доктору, которая облегчит визуализацию этих пациентов. Отметить объем, размер легочного узла, посчитает за меня плевральный выпад. Это довольно трудоемкая, трудозатратная процедура, а сервис все это делает в автоматическом режиме», - рассказал директор центра диагностики и телемедицины Москвы Юрий Васильев.

С 1 сентября этого года будет введен ГОСТ - национальный стандарт «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине». Его разработкой занимались в московском центре диагностики и телемедицины. ГОСТ - это в первую очередь свод правил и нормативов, которых нужно придерживаться.

Особенно это важно для врачей, от работы которых зависят жизни людей. И благодаря ГОСТам специалисты в будущем смогут точно оценивать соответствие характеристик того или иного препарата и подходит ли он для лечения конкретного пациента.

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