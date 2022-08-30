В МИД заявили, что РФ не злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией

В МИД РФ отметили, что у России с Сербией есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня.

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Российская Федерация не пытается злоупотреблять дружественными отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», - цитирует РИА Новости заявление дипломатического ведомства.

В МИД России, комментируя высказывания вице-премьера Сербии, предположили, что, «видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях» отношений двух стран.

«С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции», - заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Также в Министерстве иностранных дел РФ выразили уважение к стремлениям Белграда выдерживать сбалансированную и самостоятельную линию.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял о поисках альтернативы энергоносителям из Российской Федерации. В ходе интервью агентству Reuters сербский лидер рассказал о намерениях государства закупать нефть у Ирака и Азербайджана и возможно у Венесуэлы.