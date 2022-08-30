В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД заявили, что РФ не злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией

Игнат Далакян
09:58 30.08.2022
В МИД РФ отметили, что у России с Сербией есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня.
В МИД заявили, что РФ не злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Российская Федерация не пытается злоупотреблять дружественными отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», - цитирует РИА Новости заявление дипломатического ведомства.

В МИД России, комментируя высказывания вице-премьера Сербии, предположили, что, «видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях» отношений двух стран.

«С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции», - заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Также в Министерстве иностранных дел РФ выразили уважение к стремлениям Белграда выдерживать сбалансированную и самостоятельную линию.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял о поисках альтернативы энергоносителям из Российской Федерации. В ходе интервью агентству Reuters сербский лидер рассказал о намерениях государства закупать нефть у Ирака и Азербайджана и возможно у Венесуэлы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:55 В стране и мире
Видео
В больницы Херсонской области доставили более 18 тонн медицинских препаратов и оборудование
05:04 В стране и мире
Видео
Правдивая история и Крым на картах: как школы Запорожья готовятся к началу учебного года
05:02 Армия
Видео
Невзирая на обстрелы ВСУ: кадры возведения ВС РФ моста через реку Северский Донец в ЛНР
03:38 В стране и мире
Учителя Харьковской области получали угрозы со стороны Киева о расправе за выход на работу
23:10 В стране и мире
Видео
«Херсон закладывал Потемкин»: Вышинский объяснил, почему власти Украины не вернут улицам исторические названия
Популярное
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.