Два снаряда разорвались в районе Запорожской АЭС

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Вооруженные силы Украины снова обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды разорвались у хранилища отработавшего топлива, о чем говорится в сообщении администрации Энергодара в Telegram-канале.

«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. В следствии чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива», - пишет администрация.

В администрации считают, что украинские военные хотят сорвать миссию МАГАТЭ, направляющуюся к электростанции. Это основная причина обстрелов, как указано в сообщении. И, по словам администрации, обстрел все еще ведется.

Ранее стало известно, что миссия в составе полутора десятка сотрудников уже вылетела из Вены. Ожидается, что их визит на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.