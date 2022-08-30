Трижды вызывал огонь на себя: капитана Евгения Козловского наградили медалью «Золотая Звезда» посмертно

Командующий СФ адмирал Александр Моисеев передал медаль «Золотая Звезда» с удостоверением Героя России вдове погибшего в ходе спецоперации Евгения Козловского Наталье Мороз, а Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации - его отцу Валерию Козловскому.

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В ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса в период с 18 по 29 июня 2022 года личный состав роты под командованием капитана Евгения Козловского участвовал в боях в Харьковской области. Решительным натиском 18 июня рота захватила господствующую высоту и успешно отразила 10 атак превосходящих сил противника. В критической ситуации капитан Козловский трижды был вынужден вызывать огонь на себя.

В спецоперации капитан Евгений Козловский участвовал с 10 апреля 2022 года, командовал ротой отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Командующий Краснознаменным, ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев передал медаль «Золотая Звезда» и Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации вдове и отцу капитана Евгения Козловского, погибшего в ходе проведения специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

В церемонии, прошедшей в штабе Северного флота, приняли участие родители, вдова и дочь капитана Козловского, начальник штаба флота контр-адмирал Константин Кабанцов, командир армейского корпуса генерал-майор Борис Фомичев, заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин, а также сослуживцы героя, юнармейцы и североморские морские кадеты.

Командующий Северным флотом выразил слова соболезнования вдове и родителям Евгения Козловского и поблагодарил их за воспитание героя.

«Подвиг капитана Козловского - это пример исполнения воинского долга, пример служения своему Отечеству. Он исполнил свой воинский долг до конца, был верен присяге до последней секунды своей жизни. Он личным примером вел в бой своих подчиненных, проявляя высочайший профессионализм и мужество. Все его действия, действия его подчиненных были нацелены на выполнение боевой задачи. Он ее выполнил!», - отметил адмирал Александр Моисеев.

Начальник управления кадров Северного флота контр-адмирал Геннадий Демков зачитал описание подвига капитана Евгения Козловского и объявил Указ Президента России о присвоении ему высшего звания - Героя России.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев передал медаль Золотую Звезду с удостоверением Героя России вдове Евгения Козловского Наталье Мороз, а Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации - его отцу Валерию Козловскому.

В завершении церемонии была объявлена минута молчания в память о погибшем Герое России.



Капитан Козловский Евгений Валерьевич родился 30 мая 1988 года в совхозе Вербенский Николаевского района Волгоградской области. Он с детства хотел стать военным. Старшеклассником учился в Ахтубинской кадетской школе-интернате имени П.О.Сухого. После окончания Новосибирского высшего военного командного училища в 2010 году проходил службу в распоряжении командующего войсками Ленинградского военного округа, а затем в частях Западного военного округа. С февраля 2015 года служил в Печенгской отдельной мотострелковой бригаде береговых войск Северного флота командиром разведывательного взвода и разведывательно-десантного взвода, инструктором по воздушно-десантной подготовке разведывательного батальона, командиром разведывательной и разведывательно-десантной роты разведывательного батальона.

Дважды выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу».

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов