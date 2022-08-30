Армия Армия Армия

Гарант безопасности: как военная полиция РФ поддерживает мир на Голанских высотах

Игорь Лапик
Алиса Краузе
05:56 30.08.2022
Местные жители доверяют российским военным полицейским, и благодаря им чувствуют себя в безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Провинция Эль-Кунейтра имеет все, чтобы быть местом притяжения туристов. Окружающий пейзаж пестрит разнообразием ландшафта, и местный колорит не заставит скучать даже самого искушенного путника. Но самый главный вид открывается издалека, за сотни километров - это протяженные хребты знаменитых Голанских высот.

На бронированных «Тиграх» съемочная группа «Звезды» проезжает мимо большого наблюдательного поста ООН, больше похожего на военный форпост, обнесенный забором с колючей проволокой. Позади остается укрепрайон сирийской армии, и далее становится видна огромная надпись, выложенная на арабском: «Я люблю Сирию». За ней пост номер 1 Российской военной полиции.

Эту высоту наши военные превратили в неприступную крепость. Сложная местность, кратер вулкана и хрустящие под ногами камни способствуют эффективной обороне и делают невозможным подкрасться сюда незамеченным.

Это стратегическая точка, с которой можно невооруженным взглядом контролировать огромную территорию - протяженную буферную зону, разделяющую две стороны давнего конфликта. Ее граница со стороны Сирии - линия «Браво». Со стороны Израиля - линия «Альфа». Она хорошо видна отсюда, так как проходит по вершине горы, где сейчас стоят посты ООН.   

Российские военные полицейские нашли здесь и привели в порядок несколько танков Т-34. Перебрали и смазали все узлы, агрегаты и механизмы. Даже дуло можно спокойно вручную вращать, и оно всегда направлено в сторону Линии разграничения «Браво». 

Голанские высоты - спорная территория начиная с 1967 года. Сирия утратила контроль над этой территорией после шестидневной войны с Израилем. Все это время хрупкий мир здесь поддерживали миротворцы ООН. С началом войны в Сирии их потеснили боевики. И только благодаря российской военной полиции в этих местах снова установился порядок.  

Открывать огонь на Голанских высотах запрещено международными соглашениями. Однако оружие всегда находится в боевой готовности. Наши военные на всех пяти постах вдоль линии «Браво» всегда готовы дать отпор, если возникнет угроза их жизни и безопасности.

Местные жители доверяют российским военным полицейским, и благодаря им чувствуют себя в безопасности. Содействие мирному населению - одна из главных задач воинов в красных беретах.

Мальчика по имени Ахмад здесь называют сыном поста. Его отец погиб в боях с террористами, и наши военные стали для него второй семьей.

«Очень дружелюбный и воспитанный мальчик. Никогда за ним плохого слова не слышал... Потихоньку учит русский язык. Надеюсь, в скором времени будет разговаривать лучше, чем я», - рассказал военный полицейский Денис Антонов.

Все российские наблюдательные посты на Голанских высотах хорошо обеспечены и приспособлены к долгой работе в автономном режиме. Даже хлеб здесь выпекается прямо на месте.

«Для мировой общественности это многое значит: наше присутствие, демонстрация российского флага. С приходом российских Вооруженных сил, в частности военной полиции, жить в населенных пунктах, которые находятся вблизи линии соприкосновения, стало гораздо спокойней. Мирная жизнь налаживается. Придает уверенности вооруженным силам Сирии то, что Российская Федерация плечом к плечу вместе с ними здесь находится на линии соприкосновения», - обозначил начальник отдела военной полиции Артем Жевняк.

Наши бойцы в этом неспокойном регионе постоянно рискуют жизнью ради безопасности братского народа и мировой стабильности. Родина находится в тысячах километрах отсюда, но она всегда помнит о своих сынах и наиболее отличившиеся получают заслуженные награды прямо на месте несения службы. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:04 В стране и мире
Видео
Правдивая история и Крым на картах: как школы Запорожья готовятся к началу учебного года
05:02 Армия
Видео
Невзирая на обстрелы ВСУ: кадры возведения ВС РФ моста через реку Северский Донец в ЛНР
03:38 В стране и мире
Учителя Харьковской области получали угрозы со стороны Киева о расправе за выход на работу
23:10 В стране и мире
Видео
«Херсон закладывал Потемкин»: Вышинский объяснил, почему власти Украины не вернут улицам исторические названия
21:22 В стране и мире
Видео
Суд арестовал экс-мэра Архангельска Донского на 15 суток
Популярное
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.