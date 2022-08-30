Гарант безопасности: как военная полиция РФ поддерживает мир на Голанских высотах

Местные жители доверяют российским военным полицейским, и благодаря им чувствуют себя в безопасности.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Провинция Эль-Кунейтра имеет все, чтобы быть местом притяжения туристов. Окружающий пейзаж пестрит разнообразием ландшафта, и местный колорит не заставит скучать даже самого искушенного путника. Но самый главный вид открывается издалека, за сотни километров - это протяженные хребты знаменитых Голанских высот.

На бронированных «Тиграх» съемочная группа «Звезды» проезжает мимо большого наблюдательного поста ООН, больше похожего на военный форпост, обнесенный забором с колючей проволокой. Позади остается укрепрайон сирийской армии, и далее становится видна огромная надпись, выложенная на арабском: «Я люблю Сирию». За ней пост номер 1 Российской военной полиции.

Эту высоту наши военные превратили в неприступную крепость. Сложная местность, кратер вулкана и хрустящие под ногами камни способствуют эффективной обороне и делают невозможным подкрасться сюда незамеченным.

Это стратегическая точка, с которой можно невооруженным взглядом контролировать огромную территорию - протяженную буферную зону, разделяющую две стороны давнего конфликта. Ее граница со стороны Сирии - линия «Браво». Со стороны Израиля - линия «Альфа». Она хорошо видна отсюда, так как проходит по вершине горы, где сейчас стоят посты ООН.

Российские военные полицейские нашли здесь и привели в порядок несколько танков Т-34. Перебрали и смазали все узлы, агрегаты и механизмы. Даже дуло можно спокойно вручную вращать, и оно всегда направлено в сторону Линии разграничения «Браво».

Голанские высоты - спорная территория начиная с 1967 года. Сирия утратила контроль над этой территорией после шестидневной войны с Израилем. Все это время хрупкий мир здесь поддерживали миротворцы ООН. С началом войны в Сирии их потеснили боевики. И только благодаря российской военной полиции в этих местах снова установился порядок.

Открывать огонь на Голанских высотах запрещено международными соглашениями. Однако оружие всегда находится в боевой готовности. Наши военные на всех пяти постах вдоль линии «Браво» всегда готовы дать отпор, если возникнет угроза их жизни и безопасности.

Местные жители доверяют российским военным полицейским, и благодаря им чувствуют себя в безопасности. Содействие мирному населению - одна из главных задач воинов в красных беретах.

Мальчика по имени Ахмад здесь называют сыном поста. Его отец погиб в боях с террористами, и наши военные стали для него второй семьей.

«Очень дружелюбный и воспитанный мальчик. Никогда за ним плохого слова не слышал... Потихоньку учит русский язык. Надеюсь, в скором времени будет разговаривать лучше, чем я», - рассказал военный полицейский Денис Антонов.

Все российские наблюдательные посты на Голанских высотах хорошо обеспечены и приспособлены к долгой работе в автономном режиме. Даже хлеб здесь выпекается прямо на месте.

«Для мировой общественности это многое значит: наше присутствие, демонстрация российского флага. С приходом российских Вооруженных сил, в частности военной полиции, жить в населенных пунктах, которые находятся вблизи линии соприкосновения, стало гораздо спокойней. Мирная жизнь налаживается. Придает уверенности вооруженным силам Сирии то, что Российская Федерация плечом к плечу вместе с ними здесь находится на линии соприкосновения», - обозначил начальник отдела военной полиции Артем Жевняк.

Наши бойцы в этом неспокойном регионе постоянно рискуют жизнью ради безопасности братского народа и мировой стабильности. Родина находится в тысячах километрах отсюда, но она всегда помнит о своих сынах и наиболее отличившиеся получают заслуженные награды прямо на месте несения службы.