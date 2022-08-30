Небензя осудил США за предложение «скинуться» на исправление ошибок Вашингтона в Афганистане

Постпред РФ при ООН заметил, что США призывают Россию раскошелиться на помощь Афганистану, который сами довели до печального состояния.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал коллегу из США Линду Томас-Гринфилд, заметив, что та по сути предложила Китаю и РФ профинансировать восстановление Афганистана из своих кошельков. Подобные заявления дипломат назвал поразительно циничными.

Представительница Вашингтона высказалась по поводу якобы недостаточной помощи Афганистану со стороны Москвы на заседании Совета Безопасности ООН. Она заметила, что Россия будто бы только и делает, что обвиняет Запад в проблемах азиатской страны, при этом не выделяя достаточных средств для ее поддержки.

«Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана», - цитирует Небензю РИА Новости.

Постпред РФ обратил внимание на то, что подобными заявлениями американский дипломат призвала сторонние государства «скинуться» на помощь стране, которая находится в плачевном положении из-за оккупации США и НАТО длиной в 20 лет. И это все, как подчеркнул Небензя, следует со стороны Штатов вместо признания собственных ошибок.

В заключение постпред указал, что Россия, как и прежде, будет помогать Афганистану, однако расплачиваться за свои деяния американским властям придется самостоятельно. Причем, по мнению дипломата, долг страны перед народом Афганистана не ограничивается финансовой сферой, ведь жизни погибших из-за ее действий людей деньгами не оценишь.