Для скорейшей реабилитации: в Белгородской области участники СВО прошли мастер-классы от чемпионов-паралимпийцев

Участники спецоперации, находящиеся на лечении, смогли поучаствовать в мастер-классах по шести видам адаптивного спорта: волейболу сидя, пулевой стрельбе и стрельбе из лука, а также дартсу, настольному теннису и армрестлингу.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие, получившие ранения в ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации, прошли мастер-классы от титулованных спортсменов-паралимпийцев и представителей Паралимпийского комитета России (ПКР) по адаптивным видам спорта. В настоящее время российские военнослужащие проходят лечение в военном клиническом госпитале в Белгородской области.

До начала проведения мастер-классов к военнослужащим обратился президент Паралимпийского комитета России, Заслуженный тренер России Павел Рожков. Подобные встречи уже были проведены ПКР в нескольких госпиталях.​

Спортсмены и сотрудники ПКР провели консультации и предоставили информацию о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах Российской Федерации. Для проведения мастер-классов на территории госпиталя был размещен специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта.

Весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, а также несколько десятков методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа используются в программах медицинской реабилитации.

Индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей составляются реабилитационные программы.

Военнослужащие смогли принять участие в мастер-классах по шести видам адаптивного спорта: волейболу сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, дартсу и армрестлингу.

Мастер-классы проходили в формате соревнований. Были определены по три победителя, которые получили медали и грамоты, а лучший участник в каждом виде - памятный Кубок.

В проведении мастер-классов принимал участие Анатолий Крупин - участник боевых действий в Чеченской Республике, кавалер Ордена мужества, серебряный призер Паралимпийских игр по волейболу сидя, Заслуженный мастер спорта России; Андрей Кожемякин - чемпион мира, участник Паралимпийских игр (пулевая стрельба); Юрий Ноздрунов - бронзовый призер Паралимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России (настольный теннис); Владислав Симоненко - спортсмен ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области (стрельба из лука) и Анжелика Башмина - чемпионка мира по армрестлингу.