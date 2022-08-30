В школах Запорожской области завершается подготовка учителей и местных жителей к учебному году, который даст начало новому витку развития сферы образования.

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Тридцать семь тысяч учеников готовятся встретить Запорожские школы. В этом году у преподавателей работы как никогда много. Новые, уже российские, стандарты образования влекут за собой большие перемены.

«Повышение квалификации у нас идет на протяжении августа месяца. И весь план разбит до конца декабря месяца, чтобы все учителя, которые сейчас работают в школах и приступят к преподаванию с первого сентября, прошли повышение квалификации», - указала директор департамента образования и науки администрации Запорожской области Елена Шипурова.

Переподготовка педагогического состава просто необходима, ведь учебные программы полностью изменятся. Преподаватели перемены встречают с радостью. Евгений Федоряко - учитель истории. Несколько лет назад вынужден был уйти из школы, ведь оставаться в рамках украинской системы образования не позволила совесть.

«Раздражало то, что нужно было заменить в истории понятие Великая Отечественная война. Нам было запрещено говорить об этом. Новые "герои" украинской власти, они на самом деле не были героями, они были преступниками. Мы должны были детей учить неправде», - объяснил учитель истории старших классов Евгений Федоряко.

Самые большие изменения коснутся сразу двух предметов. Это, конечно же, история и география. На контурных картах нового образца Крым отделен пунктиром. Это значит, что Крым здесь уже российский.

В школах, как и прежде будут преподавать украинский язык - как минимум три часа в неделю. Но к нему добавится еще один предмет, о котором за минувшие восемь лет многие здесь уже и позабыли. Русский язык дети начнут учить практически с нуля.

«Русского языка не было вообще. Сейчас они придут в школу, и с ними будет очень сложно работать. Начинать нужно с пятого класса: повторить всю пунктуацию, орфографию и синтаксис, чтобы они хотя бы правильно писали. Они путают украинские буквы с русскими», - рассказал учитель русского языка Василий Зотов.

Василий Зотов - один из тех немногих учителей, кто не изменил своим взглядам, даже когда киевский режим всячески пытался искоренить русский язык на территории Украины.

«Нам очень не хватает учителей русского языка и литературы. Последние годы Украина их просто не обучала. И те педагоги, которые со стажем, со знаниями, с опытом - они глубокие пенсионеры», - отметила директор СОШ 19 города Мелитополь Лола Лиличенко.

Сегодня школы Запорожья лишь наполовину обеспечены преподавателями. Требуется еще около пятисот педагогов. Россия обещала помочь. Новых коллег учителя готовятся встретить уже в ближайшие месяцы. Кроме кадровой помощи с российских территорий приходит гуманитарная. В том числе поддержку запорожским садам и школам оказывает Севастополь.

Каждый первоклашка получит целый школьный рюкзак. Внутри есть все необходимое: тетрадки, пенал с карандашами и ручками, альбомы, цветная бумага. В общем: бери и иди в школу. Также Запорожье получит от России инвентарь, оргтехнику и, что немаловажно, 160 школ получат почти 900 000 новых учебников.

Библиотеки полностью обновляют литературные полки. Работа колоссальная. Также, активная деятельность разворачивается в школьных столовых. Теперь система питания детей начальных классов будет соответствовать высоким российским стандартам.

Продукцию будут готовить централизованно. Это значит, что сбалансированное и продуманное меню будет в каждой школе. И еще одно новшество коснется всех детей в возрасте от шести до 18 лет, которые учатся на освобожденных территориях. Согласно указу Владимира Путина, до 15 сентября родители школьников получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые смогут потратить на подготовку детей к школе.