Невзирая на обстрелы ВСУ: кадры возведения ВС РФ моста через реку Северский Донец в ЛНР

Благодаря возведенной временной понтонно-мостовой переправе удалось наладить возвращение мирных граждан в освобожденные пункты республики, а также оперативный подвоз продуктов питания, строительных материалов и средств первой необходимости.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие Центрального военного округа в кратчайшие сроки возвели временную понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец в Луганской Народной Республике. Железобетонный автомобильный мост через реку был взорван украинскими националистами во время отступления.

Минобороны России опубликовало кадры возведения автомобильного моста, который теперь соединяет освобожденные населенные пункты. Строительством моста занималось материально-техническое подразделение войск ЦВО.

В связи с увеличением количества возвращающихся беженцев в освобожденные населенные пункты ЛНР, военнослужащие подразделения МТО ЦВО возвели средний автодорожный мост длиной около 140 метров, который может выдерживать нагрузку до 40 тонн.

Работа по возведению моста осложнялась непрерывными артиллерийскими обстрелами со стороны ВСУ, но поставленная перед военнослужащими России задача была выполнена в срок.

Благодаря работе подразделения материально-технического обеспечения ЦВО удалось наладить оперативный подвоз продуктов питания, строительных материалов и средств первой необходимости. Также налажено возвращение местных жителей в освобожденные населенные пункты Луганской республики.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.