Шойгу поздравил учащихся и работников образовательных учреждений МО с наступающим Днем знаний

Министр обороны заметил, что сегодня ведомственные образовательные организации обладают всеми ресурсами для подготовки компетентных и целеустремленных молодых людей.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил россиян с наступающим Днем знаний. В преддверии 1 сентября глава МО адресовал послание курсантам и слушателям военно-учебных, воспитанникам училищ и учащимся школ, а также всем работникам образовательных учреждений, родителям и ветеранам.

Министр отметил, что День знаний является важным праздником не только для тех, кому предстоит сидеть за партами следующий учебный год, но также и для трудящихся, на которых держится образовательный процесс.

«Каждый учебный год по-своему особенный. Он несет новые открытия, закладывает основы будущих успехов и достижений», - заметил Шойгу.

Глава Минобороны заявил, что в настоящее время в образовательных организациях российского оборонного ведомства используются постоянно обновляющиеся учебные программы,современная материально-техническая база, а также передовые технологии. Это вместе с высокими стандартами обучения способствует подготовке компетентных и ориентированных на пользу своей стране выпускников.

«Уверен, что под руководством опытных педагогов и наставников учащиеся приобретут полезные знания и навыки для того, чтобы в будущем стать высококвалифицированными и востребованными специалистами», - приводит слова министра газета «Красная звезда».

В завершении Сергей Шойгу пожелал всем благополучия, здоровья, а также успехов в учебе, на службе и в труде в интересах Родины.