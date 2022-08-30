Спорт Спорт Спорт

Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин

Ирина Елагина
22:50 30.08.2022
Известный спортсмен и тренер ушел из жизни на 76-м году.
Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин
© Фото: Александр Макаров РИА Новости
Читайте нас на:

Двукратный чемпион СССР в одиночном катании Александр Веденин скончался на 76-м году жизни. Федерация фигурного катания на коньках России разместила некролог на своем сайте.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Дмитриевича Веденина. Его профессионализм, четкая гражданская позиция, умение отстаивать свою точку зрения, отзывчивость и уважительное отношение к спортсменам и тренерам являются примером для подражания. Память об этом замечательном спортсмене, тренере и человеке останется в наших сердцах», - отметили в Федерации.

Веденин выступал в одиночном катании и завоевал титул чемпиона СССР в 1963 и 1965 годах. После завершения спортивной карьеры работал тренером сборной СССР, тренировал фигуристов из других стран. Среди его воспитанниц - сестры Виктория и Йоши Хельгессон, которые ни раз выигрывали чемпионат Швеции. В последние годы был консультантом национальной сборной по фигурному катанию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:48 В стране и мире
Власти Энергодара сообщили о 17 артударах по городу со стороны ВСУ
19:25 В стране и мире
Медведев: ЕС покажет свое истинное лицо в случае запрета на шенгенские визы для россиян
16:16 В стране и мире
ВСУ возобновили обстрелы ДНР минами «Лепесток»
14:26 Армия
Видео
Глава Росгвардии рассказал Путину о взаимодействии с МО РФ в ходе СВО
13:01 Армия
Видео
МО РФ: за сутки украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС два снаряда
Популярное
Видео
МО РФ: в ходе разгрома наступления ВСУ были уничтожены более 1 200 украинских военнослужащих
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.