Спорт Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин Ирина Елагина Известный спортсмен и тренер ушел из жизни на 76-м году. © Фото: Александр Макаров РИА Новости Читайте нас на: Двукратный чемпион СССР в одиночном катании Александр Веденин скончался на 76-м году жизни. Федерация фигурного катания на коньках России разместила некролог на своем сайте. «Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Дмитриевича Веденина. Его профессионализм, четкая гражданская позиция, умение отстаивать свою точку зрения, отзывчивость и уважительное отношение к спортсменам и тренерам являются примером для подражания. Память об этом замечательном спортсмене, тренере и человеке останется в наших сердцах», - отметили в Федерации. Веденин выступал в одиночном катании и завоевал титул чемпиона СССР в 1963 и 1965 годах. После завершения спортивной карьеры работал тренером сборной СССР, тренировал фигуристов из других стран. Среди его воспитанниц - сестры Виктория и Йоши Хельгессон, которые ни раз выигрывали чемпионат Швеции. В последние годы был консультантом национальной сборной по фигурному катанию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика