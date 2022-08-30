ВСУ обстреляли Донецк с применением снарядов «натовского» калибра

ВСУ выпустили по городу три снаряда калибром 155 мм и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские вооруженные силы дважды за час обстреляли Донецк. Так, по городу ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:50 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:52 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм», - говорится в сообщениях ведомства в Telegram.

Ранее заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин проинформировал, что украинские войска продолжили обстреливать территорию Донецкой Народной Республики снарядами РСЗО «Ураган» с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». При этом он отметил, что украинские военные используют первые версии мин без механизма самоликвидации.