«Газпром» подтвердил временную остановку «Северного потока - 1»

Подача газа будет прекращена с 31 августа по 3 сентября.

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В связи с ремонтом единственного оставшегося газоперекачивающего агрегата временно будет приостановлена подача газа по трубопроводу «Северный поток - 1». Об этом сообщили в компании «Газпром».

Согласно информации ТАСС со ссылкой на платформу Seeburger, подачу топлива остановят в 4:00 мск 31 августа и возобновят в 4:00 3 сентября. В ходе трехдневной работы планируется устранить возможные технические неисправности агрегата, такие как деформации, трещины и прожоги, а также провести очистку системы и проверку функционирования ее отдельных элементов.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли выразила готовность отправить в Европу пять турбин для газопровода «Северный поток». В настоящее время все они находятся в Монреале.