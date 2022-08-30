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В Перми торжественно открыли мурал, посвященный лейтенанту полиции Денису Соколову

Алексей Баранов
15:38 30.08.2022
Денис Соколов погиб в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Перми прошла церемония открытия мурала, посвященного лейтенанту полиции Денису Соколову. Огромный портрет героя разместили на стене одного из жилых домов. В ходе боя с превосходящими силами противника офицер спас товарищей ценой собственной жизни. В церемонии участвовали активисты молодежных организаций и, конечно, близкие и сослуживцы погибшего героя.

«Он всегда с честью выполнял служебный долг, в том числе на Северном Кавказе. Когда началась специальная военная операция, в первых рядах в нашем отряде выполнял задачи. При выполнении задач отдал самое дорогое, что есть, - жизнь за Отечество», - рассказал командир ОМОН Управления Росгвардии по Пермскому краю Игорь Грачев.

Это десятый мурал проекта фонда «Культурный код». Ранее портреты героев были нарисованы в Воронеже, Грозном, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске.

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