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Работает «Гиацинт»: как артиллерийские подразделения ВДВ бьют врага в зоне спецоперации

05:01 30.08.2022
Подразделения ВДВ России продолжают работу по уничтожению позиций артиллерии и пехоты вооруженных сил Украины в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Противотанковые и артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожают позиции украинских националистов в зоне специальной военной операции. Кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе СВО опубликовало Минобороны РФ.

Артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» на расстоянии до 28 км уничтожили позиции артиллерии ВСУ и пехоту противника в укрытии.

«Артиллерийское орудие "Гиацинт" - дальность у него 28 километров 500 метров - на осколочно-фугасном, на заряде полном. Любые танки, пехота - все, что давали нам, все поражали», - рассказал командир орудия Вячеслав.

Также расчеты ПТРК «Корнет», выйдя на танкоопасные рубежи, умелым применением противотанковых комплексов уничтожили бронированную технику ВСУ, готовившуюся к наступлению в лесной посадке.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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