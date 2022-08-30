Армия Работает «Гиацинт»: как артиллерийские подразделения ВДВ бьют врага в зоне спецоперации Подразделения ВДВ России продолжают работу по уничтожению позиций артиллерии и пехоты вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Противотанковые и артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожают позиции украинских националистов в зоне специальной военной операции. Кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе СВО опубликовало Минобороны РФ. Артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» на расстоянии до 28 км уничтожили позиции артиллерии ВСУ и пехоту противника в укрытии. «Артиллерийское орудие "Гиацинт" - дальность у него 28 километров 500 метров - на осколочно-фугасном, на заряде полном. Любые танки, пехота - все, что давали нам, все поражали», - рассказал командир орудия Вячеслав. Также расчеты ПТРК «Корнет», выйдя на танкоопасные рубежи, умелым применением противотанковых комплексов уничтожили бронированную технику ВСУ, готовившуюся к наступлению в лесной посадке. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика