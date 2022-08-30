Оззи Осборн хочет уехать из США из-за роста преступности

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Легенда британского рока, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн негативно высказался о Соединенных Штатах, заявив, что готов уехать из страны. Причиной такого настроя исполнителя стал разгул преступности на территории США.

«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы», - заявил он.

Как указал музыкант, никакого желания расставаться со своей жизнью на американской земле у него нет. Несмотря на то, что артист проживает в США больше двадцати лет, о перспективе умереть в чужой стране он думать не хочет.

«Я англичанин и хочу вернуться домой», - цитирует певца The Guardian.

С тем, что жить в Соединенных Штатах стало действительно сложно, согласилась и супруга Осборна Шэрон. По ее словам, за годы страна кардинально преобразилась не в лучшую сторону и стала «ненормальным местом для жизни».