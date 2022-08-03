Командующий РВСН рассказал, какую технику и вооружение покажут на форуме «Армия-2022»

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Совсем скоро, 15 августа, в подмосковном парке «Патриот» стартует новый Международный военно-технический форум «Армия-2022», проводимый МО РФ. Активное участие в готовящемся мероприятии примут Ракетные войска стратегического назначения, подготовившие для демонстрации свои новейшие разработки.

РВСН покажут гостям форума не только экспозицию с образцами военной и специальной техники и вооружения, но и познакомят их с возможностями инновационной умной аудитории для подготовки офицеров. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. Также стратегическими ракетчиками запланирована обширная научно-деловая программа.

Посетители смогут своими глазами увидеть гордость войск - автономную пусковую установку ракетного комплекса «Тополь», традиционно выставляющуюся на форуме «Армия». Кроме того в павильонах можно будет осмотреть недавно принятые на вооружение боевую противодиверсионную машину «Тайфун-М» и машину дистанционного разминирования «Листва».

Эта техника, по словам Каракаева, уже успела послужить военнослужащим в противодиверсионной борьбе, сокрытии действий ракетных комплексов мобильного базирования и при выполнении иных боевых задач. Широкой общественности в рамках статической экспозиции будут представлены пять экспонатов. Свыше 80% всего доставленного на форум ракетного вооружения будет представлено современными образцами.

«Безусловно, мы не можем представить на форуме все наши новинки и продемонстрировать все наши перспективные ракетные комплексы. Например, "Сармат". Однако его возможности в преддверии форума мы наглядно продемонстрировали на космодроме "Плесецк"», - отметил командующий РВСН в интервью газете «Красная звезда».

В контексте экспертного обсуждения в рамках научно-деловой программы на форуме будут подниматься сложнейшие и актуальнейшие вопросы, в том числе касающиеся применения в военной сфере искусственного интеллекта и новейших технологий передачи информации. Стратегические ракетчики примут участие в более чем 30 круглых столах с различной тематикой.

«Результаты круглых столов, проведенных в прошлом году Военной академией РВСН имени Петра Великого и 4-м ЦНИИ Минобороны России, используются при... совершенствовании новых форм и способов обучения... в области применения робототехнических комплексов военного и двойного назначения», - обозначил Каракаев.

Помимо прочего, в РВСН уверены, что подготовленная войсками для Международного военно-технического Форума «Армия-2022» экспозиция сможет привлечь внимание допризывной молодежи к службе в Ракетных войсках.