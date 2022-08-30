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В Германии отвергли возможность отправки военных из ЕС на Украину

Анастасия Бобылева
11:03 30.08.2022
Однако поддержку Украины в целом надо усилить, как подчеркнули в Минобороны ФРГ.
В Германии отвергли возможность отправки военных из ЕС на Украину
© Фото: Thomas Imo, PHOTOTHEK, Globallookpress
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Статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Меллер на встрече министров обороны и глав МИД Евросоюза заявила, что правительство Германии исключает отправку военнослужащих из ЕС на Украину.

«С нашей точки зрения, это исключено», - передает ТАСС ее ответ на вопрос журналистов.

На встрече, как рассказала Меллер, будут обсуждать оказание долгосрочной поддержки Украины, если это потребуется, и вопрос об обучении украинских военных. По словам статс-секретаря, если конфликт затянется, страны Евросоюза должны быть к этому готовы.

Она также отметила, что Берлин помогает в тренировке украинских солдат уже четыре месяца. Их обучают обращению с системами ПВО и артиллерийскими орудиями. Меллер подчеркнула, что в целом поддержку Киева нужно усилить.

Ранее главы МИД ФРГ и Дании обсудили ситуацию с визами для россиян. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что в разных странах Европы разные ситуации по этому вопросу. Она сказала, что нужно найти общеевропейское решение, которое учитывало бы разное положение стран.

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