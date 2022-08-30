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Не все гладко даже с дровами: как в ЕС ощущают последствия энергокризиса

Константин Исаев
Марина Крижановская
00:49 30.08.2022
Так, тарифы на электричество, топливо, продукты питания растут вслед за ценами на газ и некоторые предприниматели уже оправдываются перед клиентами за подорожавшее меню, вывешивая счета за коммуналку, которые выросли за год в несколько раз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefan Sauer ZB Globallookpress
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Добровольно отказавшаяся от российских угля и газа Польша в спешном порядке запасается уже дровами. Зато - собственными, чтобы хоть как-то возместить свои энергетические потери.

«В этом году из-за цен на уголь и гранулы многие люди пришли и поняли, что у них все еще есть печи. Особенно те, в которых используются древесные гранулы с решеткой - это позволяет топить дровами, если нет электричества или других возможностей», - рассказал один из поляков.

Но и с дровами, оказывается, у поляков не все гладко. Во-первых, список ожидания, чтобы получить разрешение на сбор хвороста в лесу только в Гданьском воедовстве, по 40-60 человек в сутки.

В последнее время в местной прессе раздувается скандал о якобы массовой скупке польской древесины предпринимателями из Германии - в то время, когда самим полякам зимой греться будет практически нечем.

Но даже те, у кого есть деньги на подорожавший в несколько раз уголь, тем не менее купить сразу его не могут. Приходится стоять в многокилометровых пробках перед угольными шахтами. Порой и ночевать в машинах - иначе место в очереди будет потеряно.

«Сегодня привезли передвижные туалеты, потому что до сих пор мы это делали "экологичным" способом - приходилось ходить по кустам. На данный момент проточной воды, чтобы вымыть руки, по-прежнему нет. Приносим канистры с водой, большие бутылки, чтобы умыться», - рассказал пенсионер Артур.

Тарифы на электричество, топливо, продукты питания растут вслед за ценами на газ. В Италии владельцы кафе оправдываются перед клиентами за подорожавшее меню, вывешивая счета за коммуналку, которые выросли за год в несколько раз. Тотальное подорожание и экономия энергии - по всему Евросоюзу и в Великобритании.

Подробнее о том, как самая западная страна в Европе ощущает на себе энергетический кризис и последствия присоединения к антироссийским санкциям, о новых заявлениях немецких властей, утверждающих, что заполнение газа «опережает график» и обещающих Украине новое дорогостоящее вооружение, включая средства ПВО, радары и беспилотники, - в материале Константина Исаева.

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