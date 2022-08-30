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В США допускают, что ВСУ ведут огонь вблизи Запорожской АЭС

Марина Крижановская
00:04 30.08.2022
Военный представитель США указал на то, что ВСУ осведомлены о рисках и последствиях ведения боевых действий вблизи атомной станции.
В США допускают, что ВСУ ведут огонь вблизи Запорожской АЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Американский военный выразил мнение, что украинские войска ведут огонь вблизи Запорожской АЭС. При этом он считает, что «украинцы ведут, но в значительном числе случаев в ответ на огонь». С таким мнением выступил во время брифинга представитель военного командования США.

«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест», - приводит его слова РИА Новости.

Военный представитель США указал на то, что ВСУ осведомлены о рисках и последствиях ведения боевых действий вблизи атомной станции. Он добавил, что якобы украинские войска стараются минимизировать риски. Прежде американские власти отказывались уточнять сторону, обстреливающую ЗАЭС.

Немногим ранее приводилась информация, что миссия МАГАТЭ отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Генеральный директор агенства Рафаэль Гросси сообщил, что главной задачей миссии является обеспечение безопасности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы».

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