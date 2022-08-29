В прессе рассказали, что повлекло за собой привлечение неопытных летчиков и контрактников к боевым вылетам ВСУ.

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По информации прессы, решение ВСУ привлекать к участию в боевых вылетах курсантов и летчиков-контрактников из Польши обернулось катастрофическими потерями для и без того поредевшей авиации Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Пилотов, только вставших из-за скамьи Харьковского военного института воздушных сил, по утверждению осведомленного лица, сбивают если не во время их «дебюта», то максимум на втором вылете. При этом ресурсов, чтобы доучивать кадры, у украинских вооруженных сил нет совершенно.

Также, как указал источник ТАСС, не внушает оптимизма для Украины и рекрутинг летчиков из Польши и других стран Восточной Европы. Согласившиеся выступить за украинскую армию уже погибли или оказались ранены, а идти на их место больше никто не хочет.