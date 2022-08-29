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Перемалывая врага: как бойцы батальона «Восток» НМ ДНР бьют ВСУ под Угледаром

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
03:09 29.08.2022
Минометы 2Б11 поражают опорные пункты ВСУ плотным и точным огнем 120-миллиметровых снарядов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Кочующий миномет бойцов народной милиции ДНР наносит удары по позициям ВСУ на Угледарском направлении. С позиций минометного расчета батальона «Восток» МВД ДНР до окопов украинских военных не более трех километров. А это значит, что выпущенный из орудия снаряд достигает цели всего за 45 секунд.

Скорректировать точнее, навестись и ударить снова. Над лесопосадкой, где засел противник, поднимаются густые столбы дыма. Это отчетливо видно с воздуха. Дальше - больше.

«Бывает, что мы со второй мины можем уже поразить цель. Можем с третьей. При плохих погодных условиях, получается, четыре-пять мин уходит на то, чтобы поразить цель», - рассказал командир взвода управления, старший офицер батареи с позывным «Таджик».

Для «Таджика» и его бойцов новая вводная. На огневую позицию выезжает танк Т-80. Минометчикам важно не только защитить экипаж от ПТУРов - противораковых управляемых ракет, но и обеспечить безопасный отход тяжелой машины.

Плотный и точный огонь из миномета 2Б11. 120-миллиметровые снаряды поражают опорные пункты ВСУ, не давая противнику возможности атаковать танк бойцов ДНР.

Под прикрытием минометных расчетов Т-80 занимает позицию в поле. Корректировка огня ведется с беспилотника - летающего «разведчика».

Пехота ВСУ в лесу. Цели для экипажа обозначены. Последние приготовления. Специальный механизм обеспечивает автоматическую подачу снаряда в ствол.

Выстрел за выстрелом: там, где окопалась пехота ВСУ, один за другим ложатся 125-миллиметровые снаряды. Более двух десятков выстрелов с открытой позиции, и все это время танк как на ладони у противника.

С той стороны молчат. Вывод можно сделать только один: расчеты кочующего миномета выполнили задачу. Подразделения батальона «Восток» перемалывают позиции боевиков под Угледаром, в том числе и в связке с ВКС России. Прорыв обороны ВСУ под Угледаром и активное продвижение Союзных сил в Марьинке даст возможность военнослужащим России и ДНР взять крупную группировку противника в кольцо.

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