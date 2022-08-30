Разбить диверсантов: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Младший сержант Александр Политов, наводчик-оператор танка

Перед подразделением, в составе которого действовал младший сержант Александр Политов, была поставлена задача по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от националистов.

Украинские боевики, стремясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорвать оборону и захватить населенный пункт, используя в качестве поддержки минометный огонь. Младший сержант Политов, отражая атаки радикалов, прицельным огнем из танка наносил существенный урон боевикам.

В ходе очередной попытки выйти из окружения боевики нанесли массированный минометный удар по позициям российских войск. Несмотря на ранение, полученное от разорвавшегося рядом снаряда, Александр из боя не вышел и, оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести прицельный огонь по националистам.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям младшего сержанта Политова задача по обороне населенного пункта была выполнена.