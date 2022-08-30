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Разбить диверсантов: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 30.08.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Разбить диверсантов: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Майор Илья Худин

Артиллерийский дивизион под командованием майора Ильи Худина осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

В ходе выполнения боевой задачи майор Худин оперативно вскрыл огневые точки противника. Грамотно оценив силы вверенного дивизиона, Илья, лично ведя корректировку огня, организовал внезапное нанесение артиллерийских ударов по объектам противника.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям подчиненных майора Худина в ходе артиллерийских ударов было уничтожено три бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, в том числе западного производства, и до 30 человек живой силы противника. Грамотные решения Ильи Худина позволили российским подразделениям развить наступление.

© Минобороны России

Младший сержант Александр Политов, наводчик-оператор танка

Перед подразделением, в составе которого действовал младший сержант Александр Политов, была поставлена задача по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от националистов.

Украинские боевики, стремясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорвать оборону и захватить населенный пункт, используя в качестве поддержки минометный огонь. Младший сержант Политов, отражая атаки радикалов, прицельным огнем из танка наносил существенный урон боевикам.

В ходе очередной попытки выйти из окружения боевики нанесли массированный минометный удар по позициям российских войск. Несмотря на ранение, полученное от разорвавшегося рядом снаряда, Александр из боя не вышел и, оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести прицельный огонь по националистам.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям младшего сержанта Политова задача по обороне населенного пункта была выполнена.

© Минобороны России

Ефрейтор Жаргал Баторов, старший стрелок-сапер

Действуя в составе группы российских десантников, ефрейтор Жаргал Баторов выполнял задачи по обеспечению безопасности в ходе перемещения колонн российских подразделений.

Продвигаясь по маршруту следования, Жаргал обнаружил замаскированные позиции украинских националистов, готовящих засаду. Доложив командиру о готовящемся противником нападении, ефрейтор Баторов, развернув группу в боевой порядок, атаковал вражеские позиции.

В результате скоротечного боя группой Жаргала Баторова было уничтожено 10 украинских националистов. Смелые и решительные действия ефрейтора Баторова способствовали пресечению деятельности вражеских диверсантов в заданном районе, что позволило колонне совершить марш в установленные сроки и без потерь.

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