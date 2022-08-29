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NI: Запад не сможет выиграть в ситуации с Украиной

Алиса Краузе
02:27 29.08.2022
Журналист посчитал, что Запад столкнется с «жесткой и неудобной» истиной в результате конфликта на Украине.
NI: Запад не сможет выиграть в ситуации с Украиной
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Попытки Соединенных Шатов повлиять на ситуацию на Украине в итоге столкнутся с «жесткой и неудобной» истиной: действия западных стран не смогут пересилить решимость России. Такое мнение высказал обозреватель Рамзи Мардини, отметив, что все жертвы партнеров Киева могут не привести ни к чему существенному.

Как заметил журналист, американская сторона ввязалась в дорогостоящую и рискованную опосредованную «войну» против РФ. При этом, жесткая позиция США и политика, с ней связанная, могли бы и не получить одобрения общественности, если бы не преднамеренно раздутые манипулятивным путем возмущение и страх.

Однако, как считает Мардини, эту «войну» Запад выиграть не сможет в любом случае. Даже в случае победы Украины, ни затраты, ни риски, на которые идут «неравнодушные» страны, не оправдаются, ведь отвергнуть условия Москвы будет невероятно трудно.

«Решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией», - обозначил обозреватель.

При этом, по словам автора статьи в The National Interest, из-за американской политики страдает и сама Украина, лишенная возможности выбора дипломатического пути разрешения ситуации и вынужденная вести разрушительные для себя же боевые действия. Одновременно, двустороннее соглашение Киева и Москвы, в случае его заключения, не сможет гарантировать прочный мир между двумя государствами из-за того, что так просто прокси-война ни для кого не закончится.

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