В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ нанесли удар из HIMARS по пригороду Мелитополя

Ирина Елагина
22:39 29.08.2022
Украинские войска обстреляли из HIMARS пригород Мелитополя.
ВСУ нанесли удар из HIMARS по пригороду Мелитополя
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Украинские войска использовали РСЗО HIMARS для обстрела пригорода Мелитополя в понедельник 29 августа. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Удар был нанесен из РСЗО HIMARS по северному пригороду Мелитополя, непосредственно по поселку городского типа Семеновка», - рассказал Рогов.

По данным источника, в зоне обстрела оказались хозяйственные постройки местных жителей.

«Обстреляны сельхозпостройки мирных жителей – амбары и склады», - уточнили в администрации Запорожья.

К счастью, обошлось без пострадавших, но после атаки ВСУ начался пожар, загорелась трава, которую быстро потушили.

Как считают власти Запорожья, атака ВСУ преследует одну цель – держать в страхе местное население.

«Причина удара - запугать местное население, которое желает скорейшего воссоединения с Россией», - заключил Рогов.

Ранее «Звезда» показала обломки снаряда РСЗО HIMARS американского производства, которым украинские военные нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались военнопленные, сдавшиеся в плен на территории «Азовстали» в Мариуполе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:22 В стране и мире
Видео
Суд арестовал экс-мэра Архангельска Донского на 15 суток
20:17 Армия
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
17:56 Армия
Видео
МО РФ: учения «Восток-2022» пройдут на шести общевойсковых и трех авиационных полигонах
17:35 В стране и мире
Видео
В администрации Запорожской области рассказали о защите ЗАЭС во время обстрелов ВСУ
16:50 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Популярное
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.