В стране и мире ВСУ нанесли удар из HIMARS по пригороду Мелитополя Ирина Елагина Украинские войска обстреляли из HIMARS пригород Мелитополя. © Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинские войска использовали РСЗО HIMARS для обстрела пригорода Мелитополя в понедельник 29 августа. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Удар был нанесен из РСЗО HIMARS по северному пригороду Мелитополя, непосредственно по поселку городского типа Семеновка», - рассказал Рогов. По данным источника, в зоне обстрела оказались хозяйственные постройки местных жителей. «Обстреляны сельхозпостройки мирных жителей – амбары и склады», - уточнили в администрации Запорожья. К счастью, обошлось без пострадавших, но после атаки ВСУ начался пожар, загорелась трава, которую быстро потушили. Как считают власти Запорожья, атака ВСУ преследует одну цель – держать в страхе местное население. «Причина удара - запугать местное население, которое желает скорейшего воссоединения с Россией», - заключил Рогов. Ранее «Звезда» показала обломки снаряда РСЗО HIMARS американского производства, которым украинские военные нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались военнопленные, сдавшиеся в плен на территории «Азовстали» в Мариуполе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика