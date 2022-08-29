Горящая точка: как в Рязанской области спасают центр России от гари лесных пожаров

Спасатели и волонтеры работают в зоне риска: лица обжигает жар от огня, из-за гари нечем дышать, а обожженные деревья могут упасть в любой момент.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Летчики Авиалесоохраны, спасатели МЧС и волонтеры продолжают бороться с огнем в лесах Рязанской области. Синоптики обещают к концу недели существенное похолодание и осадки, но пока огонь не унимается и все так же опасен: лесные пожары в центральных регионах России не унимаются уже три недели.

Площадь лесных пожаров остается опасной из-за аномальной жары и засухи. Возгорания возникают молниеносно. Стоит подуть ветерку - и снова рядом с локализованным участком горят сразу три сосны. В одном лесу сразу несколько очагов возгорания.

Особенно опасна ситуация в глубине леса, куда не проехать спецтехнике, спасатели и волонтеры работают здесь только вручную - с бензопилами. И эта работа сопряжена с высоким риском: лицо обжигает жар от огня, из-за гари нечем дышать, весь лес заволокло дымом, а обожженные деревья могут упасть в любой момент.

Масштабы бедствия впечатляют. Десятки поваленных огнем деревьев: пламя подточило кроны, стволы накренились и упали. И огонь идет дальше, распространяясь на север, поражая новые участки леса.

Спасатели и волонтеры методично изолируют горящий лес. Вокруг очага работают десятки человек. Их задача срубить и убрать все деревья по периметру огня.

«Ребята убирают поваленные деревья. Они - топливо для пожара. Чтобы не возникло новых возгораний», - рассказал Дмитрий Огурцов, бригадир волонтеров.

И медлить нельзя, чтобы не допустить новые возгорания. Именно из-за таких локальных очагов в округе сильное задымление. Запах гари доходит до столицы. Но синоптики считают, что прогноз благоприятный и пожары должны утихнуть, а в Москве снова можно будет свободно дышать.

«Во вторник, 30-го числа, тепло уходит. Антициклон высокого давления, которое давало два месяца жару и безоблачность, уходит на Казахстан. На смену антициклону с северо-запада подходит циклон, и уже в ночь на 1 сентября подступит холодный фронт и сменится направление ветра. Вместо юго-восточного ветра, который выносит дым с очагов в сторону Москвы, будет западный и северо-западный. Дымы будут уходить на восток и юго-восток», - сообщил Анатолий Цыганков, заместитель начальника Ситуационного центра Росгидромета.

Из-за лесных пожаров огромный объем продуктов горения отравляет жизнь сразу в нескольких областях страны - Московской, Рязанской, Ивановской, Владимирской и Нижегородской. В Минприроды заявили, что запах гари никак не рассеивается из-за применения метода встречного отжига, а также из-за отсутствия осадков. Экологи советуют населению как можно меньше времени проводить вне помещений.



«Когда горят леса, неизбежно кроме углекислого газа выделяется много всего вредного. Ну, например, тот же CO, угарный газ, это как бы недогоревший газ. И мелкодисперсная пыль, которая особенно вредна нашим легким. На самом деле от всего этого дела надо беречься. В такие времена лучше не выходить из квартиры», - считает эколог Илья Рыбальченко.

Тем не менее ситуация находится под контролем спасателей. При отсутствии ветра уже все очаги будут потушены в ближайшее время.

«Можно сказать о локализации севера, западной части и южной части. Имея в виду границы зон распространения огня», - заявил первый заместитель начальника ГУ пожарной охраны МЧС России Олег Гребенюк.

Синоптики прогнозируют осадки в Рязанской области уже сегодня. Дождь существенно облегчит работу спасателям, а направление ветра освободит столицу от смога.