Путин: национальную политику РФ всегда пытаются дискредитировать на Западе
В странах Запада всегда делают попытки дискредитировать государственную национальную политику России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.
«Они всегда пытаются это сделать», - согласился глава государства с утверждением Баринова о дискредитации национальной политики страны.
Ранее Владимир Путин в своей речи, открывающей X Московскую конференцию по международной безопасности MCIS-2022, отметил стремление Запада подчинить страны мира, чтобы сохранить свое доминирование. Российский лидер тогда отметил, что США и их вассалы грубо вмешиваются в дела суверенных государств, организовывая провокации, государственные перевороты и гражданские войны.