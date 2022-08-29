Путин: национальную политику РФ всегда пытаются дискредитировать на Западе

Такое заявление российский лидер сделал на встрече с главой Федерального агентства по делам национальностей.

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В странах Запада всегда делают попытки дискредитировать государственную национальную политику России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

«Они всегда пытаются это сделать», - согласился глава государства с утверждением Баринова о дискредитации национальной политики страны.

Ранее Владимир Путин в своей речи, открывающей X Московскую конференцию по международной безопасности MCIS-2022, отметил стремление Запада подчинить страны мира, чтобы сохранить свое доминирование. Российский лидер тогда отметил, что США и их вассалы грубо вмешиваются в дела суверенных государств, организовывая провокации, государственные перевороты и гражданские войны.