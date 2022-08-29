Выбитые окна, разбросанные осколки: опубликованы кадры последствий обстрела Донецка

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские войска снова обстреляли из артиллерии Донецк. Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев показал последствия удара - пострадал жилой трехэтажный дом.

В результате обстрела из всех окон были выбиты стекла, повсюду разбросаны осколки, пострадал припаркованный рядом с подъездом автомобиль. Также корреспондент показал осколок снаряда, предположительно, 155-мм «натовского» калибра, найденный во дворе дома.

Местный житель, находившийся в момент обстрела в квартире, рассказал, что было два «прилета».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры освобождения от противника населенного пункта Благодатное в Николаевской области штурмовыми отрядами ВДВ.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.