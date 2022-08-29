Граждане РФ могут потерять свою недвижимость в Эстонии из-за санкций

Недавно россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, потеряли возможность получить визу на въезд в страну. Если у них появятся долги, это может привести к утрате имущества.

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Граждане России, имеющие недвижимость в Эстонии, рискуют потерять ее. Об этом рассказал вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

Он подчеркнул, что, если у владельца недвижимости из РФ появятся долги в Эстонии, он может лишиться своей собственности. А долги появиться могут, так как эстонские банки больше не принимают платежи из России.

Также у россиян нет возможности посетить страну, потому что из списка людей, которые могут оформить визу в Эстонию, исключили владельцев недвижимости.

«Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги», - подтвердил Коммусаар, его слова передает РИА Новости.

МВД сообщает, что всего российским гражданам в Эстонии принадлежит 41 351 объект недвижимости и примерно 4 500 человек, владеющих недвижимым имуществом, нуждаются в визе для посещения страны. Большинство же владельцев проживают в Эстонии.

Ранее Таллин внес предложения для восьмого пакета санкций против Москвы. Глава МИД Эстонии рассказал, что эти предложения затрагивают области энергетики и торговли, упоминают ограничения на систему Swift, а также расширение санкционного списка людей и организаций.