Удар пламени: как «Солнцепеки» ВС РФ «выжигают» позиции ВСУ

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Всполохи пламени и клубы дыма. Взрыв виден за десятки километров. Подразделения РХБЗ Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине применяют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

ТОС-1А выполняет задачу огневой поддержки наших войск в передовых порядках. К противнику подходит на расстояние прямого выстрела. Способен за один залп выжечь площадь, равную пяти футбольным полям. И это всего за шесть секунд.

Знаменитый «Солнцепек» называют самым мощным неядерным оружием России. Всегда действует на передовой. Это оружие ближнего боя. Однако такая опасность оправдана беспрецедентной мощностью огневого поражения.

Еще один удар по позициям ВСУ. В месте падения термобарических снарядов образуется облако взрывоопасной смеси, которое при детонации создает зону избыточного давления и огромной температуры - до трех тысяч градусов. У тех, кто оказался в ней, шансов выжить нет.

«Отработали отлично. Целью был опорный пункт взвода. Прибыли на место, сориентировались, отработали с беспилотника. Цели были поражены», - указал командир огнеметной роты Иван.

Боеприпасы 220-мм калибра тяжелой огнеметной системы не позволяют противнику укрыться. От такой атаки не поможет ни окоп, ни в броня.

На Угледарском направлении, где противник создал сильно укрепленные оборонительные линии, «Солнцепеки» раскрывают свой полный функционал. Вооружение буквально достает националистов в каждой норе и щели, расчищая огнем пути для дальнейшего продвижения сухопутных подразделений.