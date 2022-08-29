МО РФ: ВКС РФ ликвидировали до 70 националистов в Днепропетровской и Херсонской областях

ВКС России за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в Запорожской области и ДНР, добавили в МО РФ.

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ВКС России нанесли удары по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска и складу вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки в Херсонской области, сообщил на брифинге 29 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В результате ударов противник потерял до 70 своих бойцов и лишился 14 единиц специальной автомобильной техники, уточнил представитель российского военного ведомства.

В новой сводке о проведении спецоперации на Украине говорится и об ударах по пункту временной дислокации и складу боеприпасов теробороны, а также по полевым лагерям батальонов «Айдар»* и «Азов»* в Днепропетровской области. Как утверждает Конашенков, украинская сторона понесла большие потери - уничтожено свыше ста боевиков, 20 единиц военной техники и более 3 000 снарядов для РСЗО.

После ударов по позициям 53-й мехбригады и нацформирования «Кракен» под Артемовском погибли более 30 и получили ранения более 50 боевиков, добавил представитель Минобороны.

Также Конашенков сообщил об уничтожении в воздухе двух украинских штурмовиков Су-25. Кроме того, по его словам, за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 142-х районах.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.