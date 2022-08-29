Президент Украины провел секретное совещание

© Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский провел секретное совещание. В ходе мероприятия на повестке обсуждения стояла актуальная ситуация на передовой.

В совещании также приняли участие представители сферы безопасности и обороны страны, включая СБУ, Минобороны, МВД, ВСУ. Как уточняется в релизе на официальном сайте президента Украины, присутствующим была озвучена информация, касающаяся оперативной фронтовой обстановки.

Помимо этого, речь велась о взаимодействии с украинскими партнерами и потребностях вооруженных сил. Также был рассмотрен вопрос исполнения предварительных приказов Зеленского.