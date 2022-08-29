Быстро ударить по цели: кадры работы ПТРК «Корнет» в зоне спецоперации

Во время боя расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Западного военного округа по нанесению огневого поражения опорных пунктов ВСУ. В ходе проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных Сил России продолжают выполнять задачи по освобождению населенных пунктов и уничтожению боевой бронированной техники украинских подразделений.

Российские расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» осуществляют прикрытие для обеспечения продвижения подразделений российских военнослужащих и борьбы с танками, бронетранспортерами противника. При этом расчеты ПТРК «Корнет» занимают огневые позиции на ключевых направлениях.

Противотанкисты Западного военного округа (ЗВО) успешно отражают контратаки, использующих бронетехнику подразделений ВСУ и националистических батальонов.

Расчет беспилотного летательного аппарата (БЛА) ведет разведку на наличие замаскированной бронетехники ВСУ. После этого расчеты ПТРК «Корнет» ЗВО выдвигаются на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника. Задачей мобильной группы является поражение взводного опорного пункта, который был укреплен в районе густой лесопосадки.

Артиллерийские расчеты использовали тактику кочующих орудий. Для этого они применили мобильные высокопроходимые пикапы. Это позволяет практически бесшумно для противника выдвигаться на точку, занимать позиции и в считанные минуты проводить точный управляемый выстрел, а после - убывать в укрытие.

В ходе боя по полученным координатам расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БЛА.

«Сам комплекс создан, чтобы поражать любые виды техники и живой силы, также укрепления - блиндажи, взводно-опорные пункты, пикапы с пулеметом - потому что у противника их очень много - ну и тяжелую бронированную технику поражаем. Быстро отрабатываем по цели и делаем смену позиции», - рассказал командир взвода противотанкового управляемого комплекса «Корнет» Сергей.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения современных и перспективных танков, оснащенных динамической защитой, фортификационных сооружений (дот, дзот, железобетонные бункеры и других), протяженных не бронированных и легкобронированных целей, зависающих вертолетов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.