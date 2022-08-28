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Вернувшаяся в Россию Пугачева заявила, что собирается «наводить порядок»

Анна Касаткина
08:38 28.08.2022
Певица отметила, что находится в Москве не первый день.
Вернувшаяся в Россию Пугачева заявила, что собирается «наводить порядок»
© Фото: alla_orfey, Instagram*
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Вернувшаяся в России певица Алла Пугачева собирается «наводить порядок». Так она ответила на вопрос корреспондента «Известий» о своих планах.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», - сказала она.

Пугачева также рассказала, что находится в Москве не первый день. Кроме того, подтвердила, что с 1 сентября ее дети пойдут в школу.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, на котором Пугачева выходит из автомобиля, распахивая дверь ногой. Она отметила, что в России «уже давно, просто никак не могла собраться».

Пугачева с семьей в конце зимы уехала из РФ в Израиль. Впоследствии появились данные о том, что она находится в Латвии. По словам народной артистки, она отправилась заграницу, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.

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