Вернувшаяся в Россию Пугачева заявила, что собирается «наводить порядок»

Певица отметила, что находится в Москве не первый день.

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Вернувшаяся в России певица Алла Пугачева собирается «наводить порядок». Так она ответила на вопрос корреспондента «Известий» о своих планах.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», - сказала она.

Пугачева также рассказала, что находится в Москве не первый день. Кроме того, подтвердила, что с 1 сентября ее дети пойдут в школу.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, на котором Пугачева выходит из автомобиля, распахивая дверь ногой. Она отметила, что в России «уже давно, просто никак не могла собраться».

Пугачева с семьей в конце зимы уехала из РФ в Израиль. Впоследствии появились данные о том, что она находится в Латвии. По словам народной артистки, она отправилась заграницу, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.