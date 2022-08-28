В США призвали не отправлять Украине «ни единого доллара»

Штаты уже потратили на помощь Киеву больше любого европейского союзника, отметил член палаты представителей Дэн Бишоп.

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Соединенные Штаты не должны отправлять Украине «ни единого доллара», стране следует заняться своими внутренними проблемами. Об этом заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах», - сказал он в интервью American Conservative.

По его словам, США уже потратили больше любого европейского союзника, но при этом и «малой толики» этих средств не направляется на усиление безопасности собственной границы.

Финансирование Украины является ярким примером политики президента Джо Байдена «Америка в последнюю очередь», отметил Бишоп.

Байден в среду, 24 августа, заявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи почти в три миллиарда долларов. Как сообщал ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен, за время президентства Байдена передали Киеву более 10 миллиардов помощи.