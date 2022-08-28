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В Иркутской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

Анна Касаткина
06:20 28.08.2022
Семь человек после аварии обратились за медицинской помощью.
В Иркутской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
© Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся на трассе в Иркутской области. Семь человек, включая подростка, получили ранения, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

ДТП произошло в около 4.00 (23.00 мск) на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», неподалеку от поселка Кутулик Аларского района.

«Произошел съезд с автодороги и опрокидывание рейсового автобуса № 608 сообщением "Усть-Кут - Иркутск", в котором находились 40 человек, в том числе 17-летний подросток», - говорится в сообщении.

Уточняется, что несовершеннолетний и еще шесть человек обратились за медицинской помощью.

По информации МЧС России, в ликвидации последствий аварии принимали участие 15 человек и 5 единиц техники, от МЧС 7 человек и 2 единицы техники.

Прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки и наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее в Феодосии автобус наехал на людей на автостанции. Травмы в результате получили четыре человека.

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