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Атака с выгодных позиций: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 29.08.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Атака с выгодных позиций: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Рядовой Владислав Ширенин, помощник гранатометчика

Рядовой Владислав Ширенин, действуя в составе гранатометного расчета, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь в указанном направлении, Владислав обнаружил укрепленную позицию противника, усиленную боевой машиной пехоты, о чем немедленно доложил командиру. Командиром группы было принято решение, используя эффект внезапности, вступить в бой.

В ходе огневого контакта с противником гранатометчик получил ранение. Рядовой Ширенин, оказав помощь раненому товарищу, не раздумывая заменил его в бою.

Переместившись и заняв выгодную позицию, Владислав прицельным выстрелом поразил БМП противника. По итогам боя националисты, не выдержав напора российских десантников, отступили, понеся значительные потери.

Спустя некоторое время Владислав Ширенин, действуя в составе батальонно-тактической группы в должности гранатометчика, вступил в бой с вооруженным формированием украинских радикалов. В бою Владислав выявил огневую точку противника и, используя условия местности и заняв выгодную позицию, выстрелом из гранатомета поразил позиции националистов и уничтожил при этом до восьми боевиков.

© Минобороны России

Ефрейтор Виталий Кондратьев, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор

Действуя в составе экипажа боевой машины, ефрейтор Виталий Кондратьев выполнял задачи по патрулированию и боевому охранению подступов к одному из освобожденных населенных пунктов. В ходе движения по заданному маршруту ефрейтор Кондратьев заметил группу националистов,  готовивших засаду.

Оценив силы, Виталий Кондратьев принял решение навязать бой противнику. Действуя в составе экипажа, наводчик-оператор, используя особенности местности, занял выгодное положение и огнем из штатного оружия уничтожил до семи националистов.

Сам Виталий в ходе боя получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести бой с боевиками до их полной капитуляции. Благодаря грамотным действиям ефрейтора Кондратьева, который показал высокие навыки боевой и тактической подготовки, психологическую устойчивость, а также мужество и отвагу, удалось пресечь деятельность диверсионной группы врага.

© Минобороны России

Капитан Артем Башкирев, заместитель командира танковой роты

Капитан Артем Башкирев, действуя в составе танковой роты, выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов. Организовав оборону, танкисты в течение месяца сдерживали на данном рубеже многократные атаки украинских националистов, стремящихся вернуть контроль над населенным пунктом. 

Артем, действуя в составе экипажа танка, неоднократно руководил поисковыми мероприятиями  на прилегающих территориях. Передвигаясь по лесополосе, капитан Башкирев обнаружил оборудованный укрепрайон националистов. Силами танковой роты вражеские позиции вооруженных радикалов были уничтожены. Часть боевиков в ходе боя сложили оружие и сдалась в плен.

Также, находясь на рубеже обороны, Артем обеспечивал эвакуацию и ремонт поврежденной в ходе боестолкновений военной техники, чем обеспечивал поддержание боевой готовности подразделения. Смелые и решительные действия капитана Башкирева не позволили националистам прорвать оборону и захватить населенный пункт.

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