Атака с выгодных позиций: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Ефрейтор Виталий Кондратьев, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор

Действуя в составе экипажа боевой машины, ефрейтор Виталий Кондратьев выполнял задачи по патрулированию и боевому охранению подступов к одному из освобожденных населенных пунктов. В ходе движения по заданному маршруту ефрейтор Кондратьев заметил группу националистов, готовивших засаду.

Оценив силы, Виталий Кондратьев принял решение навязать бой противнику. Действуя в составе экипажа, наводчик-оператор, используя особенности местности, занял выгодное положение и огнем из штатного оружия уничтожил до семи националистов.

Сам Виталий в ходе боя получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести бой с боевиками до их полной капитуляции. Благодаря грамотным действиям ефрейтора Кондратьева, который показал высокие навыки боевой и тактической подготовки, психологическую устойчивость, а также мужество и отвагу, удалось пресечь деятельность диверсионной группы врага.