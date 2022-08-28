Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины

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Ярослав Сподар был уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Решение об отставке государственного деятеля было принято президентом страны Владимиром Зеленским.

О случившемся стало известно из текста указа, который можно найти на официальном сайте украинского лидера. Объяснений причин, в связи с которыми последовало увольнение, не приводится.

Ранее в рядах Нацгвардии Украины были созданы специальные роты уставного порядка для алкозависимых, призванные помочь служащим в борьбе с пьянством. По словам Сподара, это помогло практически победить алкоголизм среди военных.