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Взрослые игры: каким был путь России к победе на АрМИ-2022

Виктория Косогляденко
22:48 28.08.2022
Сборная России стала абсолютным победителем АрМИ-2022, завоевав почти 40 медалей, более половины из которых - высшего достоинства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В подмосковном парке «Патриот» в минувшую субботу состоялось торжественное закрытие Армейских международных игр. Последний день соревнований стал невероятно зрелищным и удачным для нашей сборной. В «Танковом биатлоне» нашей команде не было равных. Уверенное первое место. Золото в «Снайперской эстафете», в конкурсах «Уверенный прием» и «Кубок моря».

Игры заканчиваются, как ни странно, на линии старта. Все, что после свистка арбитра - уже не игрушки. Это реальная борьба сильнейших на дистанции. «Танковый биатлон» - победный финиш. В этом году конкурсу 10 лет и именно заезд танков традиционно завершает Армейские игры. Среди финалистов - лучшие экипажи России, Белоруссии, Китая и Узбекистана. И в этой дисциплине АрМИ Россия завоевывает первое место. Награду и золотые медали вручил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Найти в себе силы на последний рывок с ящиком. И вот уже медики тащат носилки. Но следующий участник эстафеты уносится со старта отыгрывать время. И тут важно бодро пройти первую серию барьеров. Эстафетный коридор. И снова никто не желает уступать. Спокойно стоять рядом невозможно. Вокруг совсем немного зрителей. Оно и понятно: полигон - это закрытая военная база Венесуэлы. Зато в прямом эфире трансляцию этого забега видят оба американских континента. Тот случай, когда даже сдержанных военных переполняют эмоции, но в меру. Стиснув зубы и почти не сбавляя темп. Когда все соперники остались позади, а ты уже даешь интервью на финише. Финал состоялся таким, каким он и должен был быть. Драматичный, волевой, а главное - победный. В «Снайперский эстафете» быстрее всех сборная России. Ближайший конкурент - Узбекистан, отстал более чем на полминуты.

Победой сборной России завершился и конкурс «Уверенный прием», проходивший в Белоруссии. Его участники - воины-связисты, преодолевали полосу препятствий и показывали умение работать с радиостанциями в тяжелых условиях. В ходе конкурса наша сборная одержала победу и финишировала под аплодисменты других участников и зрителей.  Поздравлять с победой можно и наших военных кинологов с их подопечными. В Узбекистане по результатам выполнения заданий апортировка, укладка с отзывом и движение рядом - уверенная победа.

А высоко в горах, на Эльбрусе, наша сборная не только заняла первое место в общекомандном зачете, но и побила сразу пять рекордов в ходе выполнения специальных заданий этапа. Среди них - спасение пострадавшего, лазание в связках и навесная переправа через реку. Триумф и во Вьетнаме - на конкурсе «Аварийный район». Военные спасатели - те, в чьих силах не допускать техногенных катастроф. Не давать распространяться ядерному заражению, преодолевать радиационные участки и тушить опасные очаги. С этим лучше всех справлялись российские подразделения. Они разделили высшую ступень пьедестала с хозяевами турнира.

Торжественно завершился и морской этап Армейских игр - «Кубок моря» в Азербайджане. Здесь экипажи военных катеров соревновались в умении стрелять из автоматических пушек по летающим мишеням. Золотые медали - у команды России.

Всего в этом году на Армейских играх провели 34 соревнования в различных дисциплинах среди более чем трех десятков стран участниц. Тридцать полигонов. Акватории Балтийского, Каспийского, Аравийского и Желтого морей. Три континента. С каждым годом география проведения Армейских игр неуклонно растет. Как и показанные на них результаты - на этой армейской Олимпиаде было поставлено 20 рекордов. Завершала Международные армейские игры церемония награждения в парке «Патриот». Кубок абсолютного победителя достался сборной России. Наши команды завоевали почти 40 наград - более половины из них высшего достоинства.

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