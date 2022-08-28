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Праздник спорта: в Москве побит мировой рекорд в синхронной планке

Наталья Панталёва
20:34 28.08.2022
Очередное достижение было установлено в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, куда пришли 5 060 спортсменов-любителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мировой рекорд по стоянию в синхронной планке установлен в Москве. Мероприятие состоялось в воскресенье, 28 августа и собрало 5 060 участников. Все они простояли в планке ровно минуту. Любители спорта бросили вызов мировому рекорду в Парке Горького. Поддержку проекту оказало Министерство спорта РФ. Среди участников мероприятия оказалась и Президент федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

«Если нет рекордов, нет цели, к которой необходимо стремиться, то становится очень скучно. Конечно, все нервничали и переживали. Совершенно было не очевидно, кто придет, потому что регистрация была бесплатная и она долго длилась. Я очень рада, что мировой рекорд был побит. Это смотрелось невероятно круто», - призналась Ксения Шойгу.

С ее слов, важность подобных мероприятий невозможно переоценить. Благодаря подобным проектам, любителей спорта в стране становится больше.

«Как и любое явление, если о нем часто говорить, становится популярным. Любые такие мероприятия стимулирует всех, кто это видит, заниматься спортом. Эти мероприятия необходимы, чтобы люди регулярно занимались физической активностью», - добавила руководитель проекта «Лига Героев».

К слову, предыдущее мировое достижение в синхронной планке также имеет российские корни. Рекорд было установлен в Невинномысске в 2019 году, тогда в нем приняли участие 4 573 атлета-любителя.

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