Праздник спорта: в Москве побит мировой рекорд в синхронной планке

Очередное достижение было установлено в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, куда пришли 5 060 спортсменов-любителей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мировой рекорд по стоянию в синхронной планке установлен в Москве. Мероприятие состоялось в воскресенье, 28 августа и собрало 5 060 участников. Все они простояли в планке ровно минуту. Любители спорта бросили вызов мировому рекорду в Парке Горького. Поддержку проекту оказало Министерство спорта РФ. Среди участников мероприятия оказалась и Президент федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

«Если нет рекордов, нет цели, к которой необходимо стремиться, то становится очень скучно. Конечно, все нервничали и переживали. Совершенно было не очевидно, кто придет, потому что регистрация была бесплатная и она долго длилась. Я очень рада, что мировой рекорд был побит. Это смотрелось невероятно круто», - призналась Ксения Шойгу.

С ее слов, важность подобных мероприятий невозможно переоценить. Благодаря подобным проектам, любителей спорта в стране становится больше.

«Как и любое явление, если о нем часто говорить, становится популярным. Любые такие мероприятия стимулирует всех, кто это видит, заниматься спортом. Эти мероприятия необходимы, чтобы люди регулярно занимались физической активностью», - добавила руководитель проекта «Лига Героев».

К слову, предыдущее мировое достижение в синхронной планке также имеет российские корни. Рекорд было установлен в Невинномысске в 2019 году, тогда в нем приняли участие 4 573 атлета-любителя.