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Вдохновленные солнцем: российские десантники рассказали об особенностях конкурса АрМИ-2022

Максим Низкодубов
13:20 28.08.2022
На всех этапах конкурса российские десантники взяли исключительно первые места, образцово пройдя через все испытания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жар пустыни Сахара распалил азарт российских десантников и они пошли на рекорды. На конкурсе АрМИ-2022 в Алжире они завоевали золото за прыжки на точность, вошли в тройку лидеров по биатлону и сделали невозможное - ориентируясь на местности собрали почти две сотни контрольных точек. Все соперники остались далеко позади.

Решительный прыжок над бескрайней Сахарой. Первый десантник без колебаний отделяется по команде выпускающего. Остальные следом - с интервалом в три секунды. Эффектный выход из вертолета и прощальный жест летчикам от наших ребят. Секунды свободного падения, раскрытие купола и ювелирное приземление. Диаметр площадки - всего 10 метров, попасть нужно в самый центр. Между тем, справляться с управлением парашюта приходится на скорости спортивной машины. Результат российской команды - идеальный пример для остальных участников. Стопроцентное попадание в цель и заслуженное золото за  прыжки на точность.  

«На этой земле достаточно сложно совершать прыжки из-за того, что вокруг одна пустыня. Грунт нагревается до очень высокой температуры. И соответственно, восходящие потоки. Парашютная система практически не снижается. Усложняет ситуацию штиль», - рассказал участник конкурса АрМИ-2022 «Десантный взвод» Борис Бабенко.

Следующий этап конкурса - эстафета. Россия и Китай срываются с места на алжирском полигоне Бугар. Температура воздуха перевалила за 40 градусов. Песок раскален до предела, от влажности одежда намокает мгновенно. Марш-бросок это лишь разминка. Впереди - полоса препятствий, где нужно показать всю ловкость и мастерство. Длина полосы - 150 метров. Нашим десантникам нужно пройти 11 элементов. И вот первое упражнение - удержать равновесие на высоте. Преодолеть элемент «колодец» нужно максимально оперативно, при этом суметь сориентироваться в ограниченном пространстве. Пересечь ров по беговой дорожке, устойчивость которой минимальная, а глубина рва почти два метра.

Каждый элемент десантники проходят с дополнительной нагрузкой. За спиной - автомат или гранатомет. Любая ошибка - это штрафное время, а значит, меньше шансов на победу. И снова забег под палящим солнцем. До огневого рубежа два километра, на передышку нет ни секунды. Из-за учащенного пульса и повышенного давления точность поражения цели снижается. Короткий выдох - и все участники нашей команды попадают точно в яблочко - в самый центр мишеней.

Компас и карта - весь инвентарь. Ориентирование на местности - самый изнурительный этап конкурса. Перепады высот, заросли кактусов и песчаные бури на 30 километрах дистанции, где разбросаны две сотни контрольных точек. Собрать нужно, как можно больше из них. Ландшафт на этих соревнованиях разнообразный. Встречаются не только пустынные территории, но и приходится пробираться через настоящие дебри. Много неровностей на дороге, в том числе и высокогорных хребтов, которые нужно преодолевать. Российская команда показывает колоссальную выносливость. Взято 178 контрольных точек из 200 меньше, чем за три часа. Это рекорд трассы. Разрыв с ближайшим соперником – Индией, на внушительные 102 контрольных пункта.

«Когда в гору поднимались, немного отдыхали, а потом уже на равнине мы бежали. Были где-то передышки, где-то забегали воду брали», - признался участник конкурса АрМИ-2022 «Десантный взвод» Евгений Бесчастных.

Трибуны разрываются от эмоций и накала страстей. В октагоне - сильнейшие бойцы рукопашного боя. Финальный этап всего конкурса. Российский участник Алексей Аранзаев против алжирского тяжеловеса. Боковой удар, захват, подсечка. Алжирский боец пропускает несколько ударов от нашего десантника, который, в свою очередь, успевает уйти от встречных выпадов. И здесь - снова победа за Россией.

«Он намного выше и здоровее меня. Но благодаря тактическому плану нашей команды, мы выиграли. Рад представлять нашу необъятную родину на этом конкурсе, быть частью команды», - поделился участник конкурса АрМИ-2022 «Десантный взвод» Алексей Аранзаев.

Конкурс «Десантный взвод» завершен. Можно смело сказать - наша команда чемпион в своем дивизионе. На всех этапах конкурса российские десантники взяли исключительно первые места.

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