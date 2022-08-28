Уйти от удара и сбить самолет: новые подвиги участников спецоперации на Украине

© Минобороны России

Старший лейтенант Григорий Полозков

Командир инженерно-саперного подразделения старший лейтенант Григорий Полозков с первых дней специальной операции выполняет задачи по ведению инженерной разведки, наведению наплавных мостов и оборудованию переправ.

В ходе выполнения одной из задач офицер обнаружил в лесу диверсионно-разведывательную группу украинских националистов и вместе со своим подразделением вступил в бой. Отступающие боевики начали обстреливать российских военные из минометов.

Двое подчиненных Георгия Полозкова получили осколочные ранения. Старший лейтенант сразу оказал товарищам первую медицинскую помощь, перенес их в безопасное место, передал медикам и продолжил преследование противника.

В итоге подразделение Григория Полозкова уничтожило 12 националистов. Диверсионно-разведывательная группа была разбита.