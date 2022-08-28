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Уйти от удара и сбить самолет: новые подвиги участников спецоперации на Украине

Сергей Лебедев
01:52 28.08.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации проявляют самоотверженность, храбрость и профессионализм.
Уйти от удара и сбить самолет: новые подвиги участников спецоперации на Украине
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, ответственность и профессионализм.

© Минобороны России

Старший лейтенант Григорий Полозков

Командир инженерно-саперного подразделения старший лейтенант Григорий Полозков с первых дней специальной операции выполняет задачи по ведению инженерной разведки, наведению наплавных мостов и оборудованию переправ.

В ходе выполнения одной из задач офицер обнаружил в лесу диверсионно-разведывательную группу украинских националистов и вместе со своим подразделением вступил в бой. Отступающие боевики начали обстреливать российских военные из минометов.

 Двое подчиненных Георгия Полозкова получили осколочные ранения. Старший лейтенант сразу оказал товарищам первую медицинскую помощь, перенес их в безопасное место, передал медикам и продолжил преследование противника.

В итоге подразделение Григория Полозкова уничтожило 12 националистов. Диверсионно-разведывательная группа была разбита.

© Минобороны России

Капитан Андрей Цуренко

С первых дней специальной операции командир зенитной ракетной батареи капитан Андрей Цуренко вместе со своими подчиненными выполнял прикрытие российских войск от ударов с воздуха. В один из дней его подразделение стало целью украинской диверсионно-разведывательной группы.

Офицер, находясь под огнём противника, сумел вывести батарею из-под удара и перейти на запасную позицию. На новом месте подразделение продолжило выполнять боевую задачу и сбило украинский самолет, а также два беспилотных летательных аппарата. Это лишило наступающие силы националистов поддержки с воздуха и заставило их отступить.

© Минобороны России

Старший сержант Иван Романов

Старший сержант Иван Романов, действуя в составе экипажа танка, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений тактической группы в районе стратегически важного населённого пункта.

Украинцы пытались всячески замедлить стремительное продвижение российского десанта. Экипаж танка под командованием Ивана Романова попал под интенсивный обстрел националистов.

Старший сержант быстро сориентировался и открыл огонь по объектам противника. Экипаж танка уничтожил более 10 националистов, в том числе позицию корректировщиков артиллерийского огня. В итоге боевики прекратили артиллерийский обстрел и отступили.

На следующий день, совершая марш при проведении рекогносцировки нового района с целью изучения местности, Иван Романов обнаружил несколько подготовленных огневых позиций минометного взвода противника. Доложив об этом, он атаковал их.

Умело маневрируя, маскируясь и укрывая корпус танка, старший сержант огнем из крупнокалиберного пулемёта НСВТ уничтожил две огневые точки боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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