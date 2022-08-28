Уйти от удара и сбить самолет: новые подвиги участников спецоперации на Украине
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации проявляют самоотверженность, храбрость и профессионализм.
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, ответственность и профессионализм.