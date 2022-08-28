Жаркая эстафета: каким был финал конкурса АрМИ «Снайперский рубеж» в Венесуэле

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самый далекий конкурс АрМИ - «Снайперский рубеж» - прошел в Венесуэле. Интрига финальной гонки оказалась лихо закрученной. Лидеры эстафеты менялись несколько раз, но на финише сборная России вырвала победу.

Следует отметить, что финал конкурса переносился из-за проливного дождя, который шел несколько часов не переставая.

Четверка сильнейших - Венесуэла, Мьянма, Россия и Узбекистан. После стартового свистка по зеленой дорожке участники конкурса ушли в отрыв.

На стрелковом рубеже Узбекистан догнал Россию, а дальше друг за другом по пятам. И так несколько изнуряющих кругов. Вперед поочередно выходила то одна, то другая команда.

Когда, казалось бы, оставалось передать эстафету, судьи засчитали «спорный ящик». Пришлось вернуться и протащить его снова. Тем временем Узбекистан выходил на новый круг.

Но для россиян это был лишь повод бежать еще быстрее и стрелять еще точнее. К веревочной стене в конце дистанции участники подбегали уже практически без сил. Взять себя в руки помогала поддержка товарищей.

Последний рывок, стиснув зубы. И почти не сбавляя темп. Когда все соперники остались позади, а ты уже даешь интервью на финише.

«Мы ровно сделали то, на что были способны, на что готовились», - сказал участник конкурса от команды России.

Финал, каким он и должен быть - драматичный, волевой и победный. В эстафете быстрее всех сборная России.