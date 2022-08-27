Голландских военных ранили в перестрелке в отеле Индианаполиса

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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Трое голландских спецназовцев, находившихся в США на учениях, были ранены в результате стрельбы в гостинице Индианаполиса. Один из них находится в критическом состоянии.

Местные правоохранительные органы расследуют данный инцидент, передает Reuters. На данный момент стрелок не задержан. Уточняется, что стрельба произошла перед отелем, где остановились военные. О причинах конфликта не сообщается.

Ранее сообщалось, что шесть полицейских получили ранения в результате перестрелки в банке в канадском городе Саанич. Местные СМИ утверждали, что сотрудники правоохранительных органов застрелили двух подозреваемых.

Как сообщалось, двое вооруженных мужчин вошли в банк и открыли огонь по полицейским. Оба мужчины погибли на месте, шестеро полицейских получили травмы различной степени тяжести.