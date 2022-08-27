Рабочий сорвался с башенного крана в Москве в котлован со штырями

Инцидент произошел на месте строительства жилого дома, предположительно стрела крана не выдержала нагрузки и переломилась.

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Рабочий сорвался с башенного крана в Москве прямо в котлован со штырями. Часть крана обрушилась и висит в воздухе с еще двумя строителями, сообщает «360».

Сообщается, что инцидент произошел на месте строительства жилого дома, на площадке возведен только фундамент. Стрелу крана переломило пополам, предположительно из-за повышенной нагрузки.

Позже в МЧС по Москве гибель рабочего подтвердили. Сейчас спасатели пытаются добраться до двоих заблокированных людей наверху.