Булгаков наградил победителей «Танкового биатлона»
Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков наградил российских танкистов - победителей конкурса АрМИ-2022 «Танковый биатлон». Торжественная церемония состоялась в парке «Патриот» спустя час после завершения финальных заездов. Россияне блестяще прошли дистанцию за 1 час 29 минут и 36 секунд.
Вторыми финишный створ пересекли танкисты из Белоруссии, третьими пришли китайские военнослужащие. За второе и третье места соответственно награды вручили Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Игры завершились. Позади две недели зрелищных соревнований, которые проходили на площадках в разных странах мира и даже на разных континентах. АрМИ подарили не только яркие дебюты, но и новые конкурсы, ставшие еще сложнее и от этого увлекательнее.