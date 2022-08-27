В стране и мире арми-2022 Булгаков наградил победителей «Танкового биатлона» Ян Брацкий Сборная команда России заняла первое место в финальной эстафете, второе место заняли белорусские танкисты, а замкнули тройку призеров военнослужащие из Китая. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков наградил российских танкистов - победителей конкурса АрМИ-2022 «Танковый биатлон». Торжественная церемония состоялась в парке «Патриот» спустя час после завершения финальных заездов. Россияне блестяще прошли дистанцию за 1 час 29 минут и 36 секунд. Вторыми финишный створ пересекли танкисты из Белоруссии, третьими пришли китайские военнослужащие. За второе и третье места соответственно награды вручили Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин. Игры завершились. Позади две недели зрелищных соревнований, которые проходили на площадках в разных странах мира и даже на разных континентах. АрМИ подарили не только яркие дебюты, но и новые конкурсы, ставшие еще сложнее и от этого увлекательнее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика