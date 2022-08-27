Умер военкор Дмитрий Литовкин
Неделю назад он попал в больницу и последние дни находился в искусственной коме.
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Умер известный военный журналист Дмитрий Литовкин. Он работал военным корреспондентом «Красной звезды, «Независимого военного обозрения» и прочих изданий. Был в звании капитана третьего ранга. О трагедии сообщил заместитель главного редактора «Независимой газеты» Андрей Ваганов.
«Примерно семь дней назад он неожиданно попал в больницу. Врачи говорили об улучшении, а потом вдруг все оборвалось, и дня два или три он был в искусственной коме», - рассказал Ваганов в беседе с «360».
Причина скоропостижной смерти военкора не называется. До последнего времени, уточнил Ваганов, он был энергичен и активен. Дмитрию Литовкину было 50 лет.