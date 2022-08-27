В стране и мире Умер военкор Дмитрий Литовкин Ян Брацкий Неделю назад он попал в больницу и последние дни находился в искусственной коме. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Умер известный военный журналист Дмитрий Литовкин. Он работал военным корреспондентом «Красной звезды, «Независимого военного обозрения» и прочих изданий. Был в звании капитана третьего ранга. О трагедии сообщил заместитель главного редактора «Независимой газеты» Андрей Ваганов. «Примерно семь дней назад он неожиданно попал в больницу. Врачи говорили об улучшении, а потом вдруг все оборвалось, и дня два или три он был в искусственной коме», - рассказал Ваганов в беседе с «360». Причина скоропостижной смерти военкора не называется. До последнего времени, уточнил Ваганов, он был энергичен и активен. Дмитрию Литовкину было 50 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика