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Вооруженная охрана появится в школах ЛДНР и освобожденных территорий

Анна Назайкина
15:41 27.08.2022
Как сообщается, на это выделено специальное финансирование из бюджета РФ.
Вооруженная охрана появится в школах ЛДНР и освобожденных территорий
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В школах Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных территорий появится вооруженная охрана. Соответствующее поручение Владимир Путин дал МВД и Росгвардии, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», - сказал он.

По словам Кириенко, в вышеупомянутых регионах примут различные меры, направленные на то, чтобы обезопасить образовательные учреждения с помощью охраны.

«В любом случае эта задача должна быть решена, на это выделено специальное финансирование из бюджета РФ. Понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса», - добавил первый замруководителя администрации президента.

Как неоднократно отмечали в Минобороны России, ВСУ зачастую используют школы и детсады под блокпосты и склады боеприпасов. Так, один из украинских националистов опубликовал видео из детского сада, где разместились боевики.

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