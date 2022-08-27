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Тайский праздник и Любэ под фейерверки: чем удивило открытие фестиваля «Спасская башня» в Москве

Анна Касаткина
14:10 27.08.2022
С яркими шоу выступили лучшие коллективы российской армии и гости из шести стран мира.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве открылся 15-й международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Старт дали грандиозным концертом на Красной площади.

С яркими шоу выступили лучшие коллективы российской армии и гости из Индии, Египта, Армении, Белоруссии. Музыканты и танцоры из Венесуэлы, которые впервые выступили на фестивале, завели публику  зажигательными южноамериканскими мелодиями.

Дебютанты из Таиланда показали фрагмент тайского праздника под музыку, написанную королем страны. Египтяне в стилизованных нарядах фараонов и с колесницей продемонстрировали знание российской музыки: от всеми любимой «Катюши» до хитов Олега Газманова.

Не обошлось и без русского рока - композиция группы «Парк Горького» в новой аранжировке дала драйва. Были и традиционные марши, и лирика. Номер с песней «Ты неси меня река» группы Любэ с танцами и фейерверками смотрелся особенно эффектно. Впечатлило зрителей и строевое дефиле с оружием под музыку из балета «Щелкунчик».

Все это - и не только - можно увидеть до 4 сентября на Красной площади, где проходят концерты. Еще одна площадка фестиваля работает на ВДНХ.

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